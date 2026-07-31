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У части россиян увеличатся страховые пенсии по потере кормильца

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Страховые пенсии по потере кормильца вырастут с 1 августа у россиян при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя, сообщил Социальный фонд на платформе «Макс».

С 1 августа будут повышены страховые пенсии работающих пенсионеров. Ведомство в беззаявительном порядке пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в прошлом году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по обычному графику.

«Страховые пенсии по потере кормильца также увеличатся, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя», - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер такой пенсии зависит от заработка гражданина, в связи с утратой которого была оформлена соответствующая выплата, пишет РИА Новости

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