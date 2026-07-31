Депутаты по итогам отчета спросили главу Великих Лук об аварийном жилье и доходах бюджета

В ходе 39-го очередного заседания Великолукской городской Думы седьмого созыва депутаты задали главе города Николаю Козловскому вопросы по итогам представленного отчёта о деятельности за 2025 год. Обсуждение коснулось взаимодействия с жителями, программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а также налоговых поступлений в городской бюджет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутат Дмитрий Белюков поинтересовался, как выстроена работа по взаимодействию с жителями. Отвечая на вопрос, Николай Козловский отметил, что в городе используются разные механизмы обратной связи: общественные слушания, территориальное общественное самоуправление, институт общественных советников. По словам главы города, «в городе используются многообразные механизмы и формы взаимодействия городской власти с населением».

Глава города подчеркнул, что институт общественных советников охватывает практически всю территорию Великих Лук и объединяет более 50 тысяч горожан, а в его состав входят 292 общественных советника. Он также отметил, что встречи с общественными советниками проходят в деловой и открытой атмосфере, и в последние годы наряду с вопросами от жителей всё чаще звучат слова благодарности.

Заместитель главы города Николай Андросович задал вопрос о программе переселения населения из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. Николай Козловский напомнил, что город участвует в этой программе с 2008 года, и программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, выполнена в полном объёме — в нее были включены 330 человек, которые получили комфортное жилье.

Николай Козловский сообщил, что в конце 2022 года правительством Псковской области была принята новая программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В Великих Луках в неё включены 39 домов, и город продолжает работать в этом направлении.

Депутат Константин Максимов поднял тему налоговых отчислений и спросил, как рост реального сектора экономики повлиял на объём поступлений в городской бюджет. Николай Козловский ответил, что рост производства обеспечивает увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе и в городской. По его словам, за 2025 год объём налогов в городской бюджет составил 264,4 млн рублей, что на 18% больше, чем в 2024 году.