«Зеркала»: дело Дурова* и будущее Telegram

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зеркала».

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Ксении Журавковой одна из самых резонансных тем недели — уголовное дело в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова* и его последствия.

Что происходит вокруг Telegram прямо сейчас?

Почему Дурову предъявили обвинения и объявили в розыск?

Есть ли юридическая связь между создателем и платформой?

Может ли это повлиять на работу мессенджера?

Почему многие удивлены таймингом этой истории?

И главный вопрос — речь о безопасности или о попытке договориться?

Ведущие посмотрят на ситуацию через «зеркала» общественного мнения: что пишут в соцсетях, как реагируют медиа, какие версии обсуждают эксперты и пользователи.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов