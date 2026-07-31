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Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории

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Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ - ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», - сказал Музаев.

Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому выпускникам девятых классов переживать не стоит. По словам Музаева, максимум, что их ждет - это участие в апробации моделей проведения устного экзамена для получения обратной связи, пишет РИА Новости

Ранее глава Рособрнадзора заявил о необходимости разработки и постепенного внедрения модели устной части в экзаменах по гуманитарным предметам.

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