С 1 августа Соцфонд увеличит пенсии работающих пенсионеров

1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2025 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, сообщили в фонде.

Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

«Фонд сделал все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком», — подчеркнул председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.