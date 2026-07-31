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Суд объявил перерыв по уголовному делу Льва Шлосберга*

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Псковский городской суд объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела в отношении в отношении заместителя председателя партии «Яблока» Льва Шлосберга* до 3 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

31 июля суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ.

В ходе заседания стороны представили дополнительные доказательства.

В связи с окончанием процессуального времени по ходатайству защитников в судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 3 августа 2026 года.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде в качестве свидетеля по уголовному делу Льва Шлосберга* выступил председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень экстремистов и террористов.

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