Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы отметят в Псковском музее-заповеднике

Праздничная программа «Гостины "СПАСибо за всё!"», посвященная Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, пройдет 14 августа в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Для гостей подготовили большую праздничную программу, посвященную традициям августовских Спасов — времени сбора урожая и благодарности природе.

В течение вечера будут работать тематические мастер-классы. Посетители смогут расписать деревянную ложку в народном стиле, изготовить традиционную куклу-крупеничку, создать агитационный плакат в советской эстетике на тему дачного отдыха, а также сделать авторские текстильные бусы.

Организаторы приглашают псковичей и гостей города посетить праздник всей семьей.

Мероприятие пройдет 14 августа с 17:30 до 21:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2).

Телефон для записи и справок: +78112292259, +78112292260.