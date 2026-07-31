Ливни ожидаются в Псковской области 1 августа

Ливни ожидаются местами на территории Псковской области в течение суток 1 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным спасателей, сильные дожди прогнозируются местами по региону в течение всего дня.

Жителей и гостей области призывают соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.