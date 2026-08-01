День Тыла Вооруженных сил России отмечают 1 августа

Ежегодно 1 августа в российской армии отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых сил Российской Федерации, установленная указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. Но свою официальную историю данный профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала, имеющих отношение к частям и подразделениям Тыла ВС России, ведёт ещё с 1998 года, когда был утверждён приказом Министерства обороны РФ №225 от 7 мая 1998 года.

За точку отсчёта истории Тыла Вооружённых сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля русский царь Пётр I подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом».

Был учреждён первый самостоятельный снабженческий орган — Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое, как известно, является сегодня одним из видов материального обеспечения войск.

В последующие годы система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась, в том числе с учетом опыта войн. Так, получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, работали фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны.

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе Тыла Вооруженных сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны.

Однако, существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны. Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось. Поэтому, в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение Тыла Вооружённых сил — тыл определился как самостоятельный вид или род вооружённых сил, пишет Сalend.ru.

В этот день верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР №0257 «Об организации Главного управления Тыла Красной Армии...», объединившего в своем составе штаб начальника тыла, управление ВОСО, автодорожное управление и инспекцию начальника Тыла Красной Армии. Была введена должность начальника Тыла Красной Армии, которому помимо Главного управления Тыла Красной Армии «во всех отношениях» были также подчинены Главное интендантское управление, Управление снабжения горючим, Санитарное и Ветеринарное управления.

Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и армиях. Начальником Тыла Красной Армии был назначен заместитель Народного Комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы Андрей Хрулев, начальником его штаба — генерал-майор интендантской службы Петр Уткин. Сведение под одно начало всей совокупности снабженческих, медицинских и транспортных структур позволило наладить сложный процесс тылового обеспечения действующей армии.

Сегодня Тыл Вооружённых сил Российской Федерации, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный и эффективно действующий механизм.

В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру — в систему Материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооружённых сил — технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности, с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.