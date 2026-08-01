Служба специальной связи России отмечает годовщину образования

1 августа в России отмечается профессиональный праздник – День образования Службы специальной связи. Свою историю эта служба ведет с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее ее название – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

Днем создания ФГУП ГЦСС является 1 августа 1939 года. Именно в этот день начала свою работу Служба специальной связи Наркомата связи, на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 17 июня 1939 года №884-145с «О реорганизации фельдъегерской связи НКВД СССР». Согласно этому же постановлению на новую службу были возложены задачи по перевозке и надежной доставке секретной, совершенно секретной корреспонденции и драгоценных металлов для всех ведомств (кроме высших партийных, государственных и военных органов) «от центра страны до районов и обратно».

Сегодня эти задачи не менее актуальны, чем в то время. И хотя современные технологии позволяют передавать информацию практически мгновенно в любую точку планеты, а услуги различных курьерских компаний – любой груз на любые расстояния (и не выходя из офиса или дома), но всегда существует какая-то важная информация, которая может быть передана только «из уст в уста», и такой ценный «груз», который может быть передан лишь «из рук в руки».

Надо сказать, что для обеспечения такой высокой надежности и секретности доставки необходимой информации или груза с давних пор существовали гонцы, курьеры, посыльные и т.д. Известно, что в России служба гонцов в 10 веке уже успешно функционировала, а при Петре I создание военно-полевой курьерской службы было оформлено законодательно. Знаменитый Фельдъегерский корпус был создан при Павле I в 1796 году. После Октябрьской революции 1917 года хоть и произошли глобальные изменения в структурах управления государством, но потребность в службе секретной связи никуда не пропала, пишет Calend.ru.

В первые годы советской власти на фельдъегерскую связь легло очень много обязанностей – осуществление доставки секретных документов партийных и государственных органов, транспортировка золота и других государственных валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, инкассация денежных средств и многое другое. И с каждым годом этот список задач увеличивался, поэтому вскоре возникла потребность разделить фельдсвязь на две независимые структуры. За фельдъегерями оставили перевозку секретной корреспонденции высших советских, партийных и военных органов, а обеспечение доставки секретной и совершенно секретной корреспонденции всех других ведомств, а также драгоценных металлов и различных ценностей поручили Наркомату связи СССР, который в 1939 году и создал для этого Службу специальной связи.

С началом Великой Отечественной войны спецсвязисты эвакуировали в тыл важные документы и культурно-исторические ценности, обеспечивали доставку корреспонденции воинским частям различных фронтов, партийным и советским органам, оборонным предприятиям и научным учреждениям. В послевоенные годы обязанности Службы спецсвязи весьма расширились – разрабатывались новые документы, вносились изменения в существующие, значительно расширилась география доставки, выросли объемы отправлений.

В настоящее время ФГУП ГЦСС представляет собой единую технологическую сеть, состоящую из 77 управлений специальной связи, 135 отделений и пунктов специальной связи, расположенных в 89 субъектах Российской Федерации. Главный центр Спецсвязи находится в Москве. География доставки охватывает населенные пункты России, страны СНГ и зарубежные страны.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 года №2261-р ФГУП ГЦСС внесено в перечень стратегических организаций страны.