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Ветераны-пограничники посетили выставку в Псковском музее-заповеднике

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Члены Совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» посетили выставку «На рубежах Отечества» в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Для наших ветеранов эта экспозиция – не просто собрание экспонатов, а живая история пограничной службы, близкая и понятная каждому, кто носил зелёную фуражку», – отметили гости выставки и поблагодарили Псковский музей-заповедник за бережное отношение к истории и возможность прикоснуться к славному прошлому пограничных войск. 

На выставке представлены фотографии, документы, награды, предметы военной формы, знаки отличия, памятные значки, шевроны, вымпелы, почтовые конверты и другие экспонаты, раскрывающие особенности повседневной службы защитников границы.

Особый интерес представляют материалы 1920–1930-х годов: снимки пограничников на берегу реки Великой во время ледохода, экипажа пограничного катера перед выходом на охрану государственной границы, личного состава 1-го отдельного Псковско-Гдовского дивизиона пограничных судов, командиров 11-го Себежского пограничного отряда.

Всех желающих приглашают посетить выставку «На рубежах Отечества» в главном здании музея на улице Некрасова, 7. 

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