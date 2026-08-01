Ветераны-пограничники посетили выставку в Псковском музее-заповеднике

Члены Совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» посетили выставку «На рубежах Отечества» в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
На выставке представлены фотографии, документы, награды, предметы военной формы, знаки отличия, памятные значки, шевроны, вымпелы, почтовые конверты и другие экспонаты, раскрывающие особенности повседневной службы защитников границы.
Особый интерес представляют материалы 1920–1930-х годов: снимки пограничников на берегу реки Великой во время ледохода, экипажа пограничного катера перед выходом на охрану государственной границы, личного состава 1-го отдельного Псковско-Гдовского дивизиона пограничных судов, командиров 11-го Себежского пограничного отряда.
Всех желающих приглашают посетить выставку «На рубежах Отечества» в главном здании музея на улице Некрасова, 7.