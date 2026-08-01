Лучшие жители Пушкиногорья получили награды на празднике округа

Торжественное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине со дня образования Пушкиногорского округа, состоялось 31 июля в актовом зале администрации. Об этом пишет глава округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Вместе с помощником губернатора Михаилом Каратышем, который озвучил в адрес пушкиногорцев приветственные слова от лица Михаила Ведерникова, отметили трудовые успехи наших земляков, их созидательный труд во благо развития Пушкиногорья и всей Псковщины. Совсем немного времени отделяет нас от столетней исторической даты - 1 августа 1927 года, когда был образован наш район, в разные времена относящийся и к разным муниципалитетам, и даже областям, но всегда это место было и остается благословенным краем, где живут трудолюбивые люди, где исторические события и сила поэтического слова ярко выражены в названиях наших населенных пунктов, улиц, событийных мероприятий, где с уважением относятся к своему прошлому и созидают во имя будущего!» - пишет глава округа.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес пушкиногорцев, отмеченных знаком «За заслуги перед районом», который учрежден в 2007 году за значительный трудовой вклад в социально-экономическое развитие района. За это время 68 жителей округа были удостоены этого высокого звания, многие из них вчера присутствовали на мероприятии.

Под аплодисменты зала знак вручен Сергею Андрееву. Трудовую деятельность он начал в 1977 году в Куньинском районе, затем более 15 лет работал в Пушкиногорском районе в совхозе имени Александра Пушкина. С 1996 года - служба в органах местного самоуправления. За годы работы Сергей Андреев занимался земельными вопросами, адресным хозяйством, благоустройством и всегда отличался трудолюбием, уважительным отношением к гражданам, высокой степенью ответственности, отметила глава округа.

«Особенно приятно, что на мероприятии присутствовали члены семьи Андреевых, которые пришли разделить радость события. Уверена, что дети и внуки гордятся своим отцом и дедушкой, оставившим весомый след в истории нашего района!» - подчеркнула Оксана Филиппова.

По её словам, занесение имен земляков на районную Доску почета стало традицией. За многолетний добросовестный труд, активное участие в производственной и общественной жизни занесены имена:

Надежды Николаевой, заместителя главного бухгалтера Дома ветеранов

Юрии Васильевой, машиниста котельной учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье»

Екатерины Максимовой, мастера производства Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода

Ирины Прудцовской, заместителя директора по учебной работе СОШ имени Александра Пушкина

Натальи Кузьминой, экскурсовода 1 категории музея-заповедника «Михайловское»

Александра Федорова, водителя дорожно-строительного участка «Пушкиногорский»

Валентины Семеновой, заведующей баней Комбината коммунальных услуг

Татьяны Яковлевой, директора Школы искусств имени Семена Гейченко

Геннадия Антипова, слесаря по ремонту автомобилей районного филиала «Псковпассажиравтотранс»

Натальи Кузьминой, старшей медицинской сестры Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы.

Почетные грамоты администрации округа вручены:

Татьяне Алексеевой, старшему специалисту отделения МВД России по Пушкиногорскому району

Сергею Кунташеву, транспортировщику маслодельно-сыродельного завода

Ольге Годуновой, заместителю директора Центра социального обслуживания

Татьяне Тихановой, укладчику маслодельно-сыродельного завода.

Поздравления прозвучали от Николая Щуракова, Вадима Снегова, Оксаны Данченко, которая вручила почетную грамоту Собрания депутатов округа Татьяне Васильевой, директору Дома ветеранов, депутату окружного Собрания.

Украсили мероприятие творческие номера в исполнении Евгения Шлифера, Вадима Снегова, Льва Матюшина, Сергея Булатова и юных пушкиногорцев Михаила Коротоножкина, Марии Ивановой и Максима Рождественского.