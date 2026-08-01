Лучшие жители Пушкиногорья получили награды на празднике округа

Торжественное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине со дня образования Пушкиногорского округа, состоялось 31 июля в актовом зале администрации. Об этом пишет глава округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Особые слова благодарности прозвучали в адрес пушкиногорцев, отмеченных знаком «За заслуги перед районом», который учрежден в 2007 году за значительный трудовой вклад в социально-экономическое развитие района. За это время 68 жителей округа были удостоены этого высокого звания, многие из них вчера присутствовали на мероприятии.
Под аплодисменты зала знак вручен Сергею Андрееву. Трудовую деятельность он начал в 1977 году в Куньинском районе, затем более 15 лет работал в Пушкиногорском районе в совхозе имени Александра Пушкина. С 1996 года - служба в органах местного самоуправления. За годы работы Сергей Андреев занимался земельными вопросами, адресным хозяйством, благоустройством и всегда отличался трудолюбием, уважительным отношением к гражданам, высокой степенью ответственности, отметила глава округа.
По её словам, занесение имен земляков на районную Доску почета стало традицией. За многолетний добросовестный труд, активное участие в производственной и общественной жизни занесены имена:
- Надежды Николаевой, заместителя главного бухгалтера Дома ветеранов
- Юрии Васильевой, машиниста котельной учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье»
- Екатерины Максимовой, мастера производства Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода
- Ирины Прудцовской, заместителя директора по учебной работе СОШ имени Александра Пушкина
- Натальи Кузьминой, экскурсовода 1 категории музея-заповедника «Михайловское»
- Александра Федорова, водителя дорожно-строительного участка «Пушкиногорский»
- Валентины Семеновой, заведующей баней Комбината коммунальных услуг
- Татьяны Яковлевой, директора Школы искусств имени Семена Гейченко
- Геннадия Антипова, слесаря по ремонту автомобилей районного филиала «Псковпассажиравтотранс»
- Натальи Кузьминой, старшей медицинской сестры Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы.
Почетные грамоты администрации округа вручены:
- Татьяне Алексеевой, старшему специалисту отделения МВД России по Пушкиногорскому району
- Сергею Кунташеву, транспортировщику маслодельно-сыродельного завода
- Ольге Годуновой, заместителю директора Центра социального обслуживания
- Татьяне Тихановой, укладчику маслодельно-сыродельного завода.
Поздравления прозвучали от Николая Щуракова, Вадима Снегова, Оксаны Данченко, которая вручила почетную грамоту Собрания депутатов округа Татьяне Васильевой, директору Дома ветеранов, депутату окружного Собрания.
Украсили мероприятие творческие номера в исполнении Евгения Шлифера, Вадима Снегова, Льва Матюшина, Сергея Булатова и юных пушкиногорцев Михаила Коротоножкина, Марии Ивановой и Максима Рождественского.
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