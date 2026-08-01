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«Залог энергии и здоровья»: псковичам напомнили о роли гормонов в организме

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Баланс гормонов — залог энергии и здоровья, рассказали в Псковской областной клинической больнице.

«Гормоны управляют нашим настроением, весом, обменом веществ и общим самочувствием. Когда этот тонкий механизм дает сбой, симптомы часто списывают на усталость или стресс. Но своевременная диагностика и правильная терапия способны вернуть качество жизни на высокий уровень», - отметили в учреждении. 

В Псковской областной клинической больнице работает Эндокринологический центр — специализированное подразделение, где пациентам оказывают высокотехнологичную и комплексную помощь при заболеваниях эндокринной системы.

Специалисты обладают опытом ведения самых разных патологий:

  • Сахарный диабет (1 и 2 типа): от подбора терапии до обучения самоконтролю.
  • Заболевания щитовидной железы: гипотиреоз, тиреотоксикоз, узловые образования, аутоиммунные тиреоидиты.
  • Метаболический синдром и ожирение: поиск причин набора веса и составление индивидуальной стратегии его снижения.
  • Патологии надпочечников и гипофиза.
  • Осложнения диабета: кабинет диабетической стопы, совместная работа офтальмологами и нефрологами для сохранения здоровья всех органов-мишеней.

Учреждение обещает комплексный подход: «Эндокринолог не работает в изоляции. При необходимости мы привлекаем хирургов, диетологов и других узких специалистов ПОКБ для решения сложных задач». В больнице созданы современные условия для диагностики - УЗИ щитовидной железы с эластографией, тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ, широкий спектр точных лабораторных исследований.

Также в ПОКБ действует «Школа диабета», где пациентов учат жить полной жизнью: правильно питаться, рассчитывать хлебные единицы и пользоваться современными средствами контроля (глюкометры, системы непрерывного мониторинга).

«Не откладывайте визит к эндокринологу, если вы заметили резкие колебания веса без изменения рациона; постоянную жажду, сухость во рту или учащенное мочеиспускание; хроническую усталость, зябкость или, наоборот, повышенную потливость; учащенное сердцебиение, тремор рук или перепады настроения, а также появление уплотнений в области шеи», - призвали врачи. 
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