«Залог энергии и здоровья»: псковичам напомнили о роли гормонов в организме

Баланс гормонов — залог энергии и здоровья, рассказали в Псковской областной клинической больнице.

«Гормоны управляют нашим настроением, весом, обменом веществ и общим самочувствием. Когда этот тонкий механизм дает сбой, симптомы часто списывают на усталость или стресс. Но своевременная диагностика и правильная терапия способны вернуть качество жизни на высокий уровень», - отметили в учреждении.

В Псковской областной клинической больнице работает Эндокринологический центр — специализированное подразделение, где пациентам оказывают высокотехнологичную и комплексную помощь при заболеваниях эндокринной системы.

Специалисты обладают опытом ведения самых разных патологий:

Сахарный диабет (1 и 2 типа): от подбора терапии до обучения самоконтролю.

Заболевания щитовидной железы: гипотиреоз, тиреотоксикоз, узловые образования, аутоиммунные тиреоидиты.

Метаболический синдром и ожирение: поиск причин набора веса и составление индивидуальной стратегии его снижения.

Патологии надпочечников и гипофиза.

Осложнения диабета: кабинет диабетической стопы, совместная работа офтальмологами и нефрологами для сохранения здоровья всех органов-мишеней.

Учреждение обещает комплексный подход: «Эндокринолог не работает в изоляции. При необходимости мы привлекаем хирургов, диетологов и других узких специалистов ПОКБ для решения сложных задач». В больнице созданы современные условия для диагностики - УЗИ щитовидной железы с эластографией, тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ, широкий спектр точных лабораторных исследований.

Также в ПОКБ действует «Школа диабета», где пациентов учат жить полной жизнью: правильно питаться, рассчитывать хлебные единицы и пользоваться современными средствами контроля (глюкометры, системы непрерывного мониторинга).