«Залог энергии и здоровья»: псковичам напомнили о роли гормонов в организме

Баланс гормонов — залог энергии и здоровья, рассказали в Псковской областной клинической больнице.
В Псковской областной клинической больнице работает Эндокринологический центр — специализированное подразделение, где пациентам оказывают высокотехнологичную и комплексную помощь при заболеваниях эндокринной системы.
Специалисты обладают опытом ведения самых разных патологий:
- Сахарный диабет (1 и 2 типа): от подбора терапии до обучения самоконтролю.
- Заболевания щитовидной железы: гипотиреоз, тиреотоксикоз, узловые образования, аутоиммунные тиреоидиты.
- Метаболический синдром и ожирение: поиск причин набора веса и составление индивидуальной стратегии его снижения.
- Патологии надпочечников и гипофиза.
- Осложнения диабета: кабинет диабетической стопы, совместная работа офтальмологами и нефрологами для сохранения здоровья всех органов-мишеней.
Учреждение обещает комплексный подход: «Эндокринолог не работает в изоляции. При необходимости мы привлекаем хирургов, диетологов и других узких специалистов ПОКБ для решения сложных задач». В больнице созданы современные условия для диагностики - УЗИ щитовидной железы с эластографией, тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ, широкий спектр точных лабораторных исследований.
Также в ПОКБ действует «Школа диабета», где пациентов учат жить полной жизнью: правильно питаться, рассчитывать хлебные единицы и пользоваться современными средствами контроля (глюкометры, системы непрерывного мониторинга).