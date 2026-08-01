Иностранные студенты ПсковГУ защитили творческие проекты о культуре РФ и зарубежья

Завершился проект «Школа социально-культурной адаптации "Псков без границ: адаптация и дружба"», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото: «Молодежь Псковской области» / «ВКонтакте»

Как рассказали в центре молодёжи, на протяжении учебного года иностранные студенты ПсковГУ становились частью большого сообщества, знакомились с историей и культурой Псковской области, совершенствовали знания русского языка и получали практические навыки, необходимые для комфортной жизни и обучения в России

Финальным этапом школы стала подготовка творческих проектов, в которых иностранные студенты сравнили культуру, традиции и особенности быта своей страны и России. На международной встрече участники представили свои проекты, поделились впечатлениями, знаниями и личными историями. По итогам презентации проектов две лучшие команды отправились в Пушкинские Горы.

Проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.