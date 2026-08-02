Избирком Пскова с 3 августа начинает прием заявлений для голосования на сентябрьских выборах по месту нахождения

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения начинается с 3 августа для голосования на сентябрьских выборах вне места жительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальной избирательной комиссии Пскова.

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Механизмом «Мобильный избиратель» могут воспользоваться граждане, которые в дни голосования 18, 19, 20 сентября будут находиться вне места своего жительства.

«Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать избирателям:

уезжающим в командировку;

обучающимся в другом городе;

планирующим лечение в стационаре;

отправляющимся в отпуск;

проживающим не по месту регистрации.



«Мобильный избиратель» поможет псковичам проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва (по федеральному избирательному округу – на всей территории Российской Федерации, по одномандатному избирательному округу – в пределах этого округа) и на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва (по единому избирательному округу – на всей территории Псковской области, по одномандатному избирательному округу – в пределах этого округа).

Заявление можно подать одним из способов:

с 3 августа до 24.00 по московскому времени 14 сентября 2026 года в электронном виде на портале «Госуслуги»;

с 3 августа по 14 сентября лично в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

с 9 по 14 сентября 2026 года лично в любую участковую избирательную комиссию (УИК).

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности с фотографией).

«Если вы выбираете для себя дистанционное электронное голосование (голосование без похода на избирательный участок) также необходимо подать предварительное заявление. Заявление на ДЭГ подается с 3 августа по 14 сентября на портале Госуслуги в личном кабинете избирателя», - добавили в ТИК Пскова.