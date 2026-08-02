Средних зарплат более 100 тысяч рублей в мае достигли 25 российских регионов

В 25 регионах России средняя зарплата в мае превысила 100 тысяч рублей, при этом первое место по уровню оплаты труда заняла Чукотка. Это следует из статистики, с которой 2 августа ознакомилось «РИА Новости».

Самые высокие средние доходы от трудовой деятельности в мае зафиксировали на Чукотке — 260,7 тыс. рублей в месяц. Далее в рейтинге оказались Магаданская область с показателем 214,5 тыс. рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ — 205,4 тыс. рублей.

Еще в шести регионах средние зарплаты превысили 150 тыс. рублей. На Камчатке они составили 198,8 тыс. рублей, в Москве — 183,7 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 178 тыс. рублей, в Якутии — 169,2 тыс. рублей, на Сахалине — 160,7 тыс. рублей, а в Мурманской области — 150,5 тыс. рублей.

Уточняется, что еще 16 регионов преодолели отметку в 100 тыс. рублей. Среди них Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 149,2 тыс. рублей, Московская область — 131,1 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 128,7 тыс. рублей и Красноярский край — 122,6 тыс. рублей.

Среди регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей наиболее заметный годовой рост показателя зафиксировали в Еврейской автономной области. Там доходы в мае увеличились на 22,9% и достигли 115,2 тыс. рублей.