ВДВ отметили профессиональный праздник автомобильным пробегом у железнодорожного вокзала в Дно

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России отметили День ВДВ 2 августа в городе Дно Псковской области. Десантники организовали автомобильный пробег по площади у железнодорожного вокзала, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонна военных автомобилей с флагами ВДВ двигалась по привокзальной площади. Участники праздника несколько раз проехали круги у здания железнодорожного вокзала в Дно.

Традиционно 2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 2006 году.