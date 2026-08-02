С сентября в России изменятся правила перевозки багажа в транспорте и такси

В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Изменения коснутся требований к ручной клади, перевозке животных и отдельных видов багажа. Об этом 2 августа сообщило ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

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Согласно новым правилам, таксопарки смогут сами устанавливать требования к размеру, количеству и способам размещения ручной клади. При этом вещи пассажиров не должны загрязнять или повреждать автомобиль, а также ограничивать обзор водителю.

Пассажиры также смогут по согласованию с водителем размещать в салоне такси багаж, который не помещается в багажник. Это будет возможно, если вещи не мешают управлению автомобилем и не создают угрозу безопасности. Перевозка кресел-колясок для пассажиров с инвалидностью останется бесплатной.

Изменятся и требования к перевозке животных. В такси разрешат провозить собак в намордниках на поводках и с подстилками, а также небольших домашних животных и птиц в специальных контейнерах.

Новые правила Минтранса предусматривают, что контейнеры для животных должны быть закрытыми, обеспечивать доступ воздуха, иметь водонепроницаемое дно с абсорбирующим материалом. Их размеры не должны превышать 120 см по длине, ширине и высоте, если перевозчик не установит другие параметры. Клетки для птиц должны быть накрыты светонепроницаемой тканью. Собаки-поводыри будут перевозиться отдельно.

Кроме того, обновленные нормы уточняют перечень предметов, запрещенных к перевозке в качестве багажа и ручной клади. В транспорте и такси нельзя будет перевозить опасные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные и радиоактивные вещества, а также предметы, которые могут загрязнить транспорт или одежду пассажиров. Оружие будет разрешено перевозить только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством России.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.