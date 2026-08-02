Председатель Псковского облсовпрофа: Служба в ВДВ — это выбор сильных духом

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил воинов-десантников и ветеранов легендарной «крылатой пехоты» с Днем Воздушно-десантных войск. Официальное поздравление опубликовано на сайте Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Псковская земля на протяжении многих столетий является оплотом российской государственности. Наш древний город, овеянный славой предков, свято хранит традиции воинской доблести и всегда стоит на страже рубежей Родины. Сегодня эти традиции с честью продолжает нынешнее поколение защитников Отечества», — подчеркнул Игорь Иванов.

По его словам, особая гордость Псковщины — 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия. Это прославленное соединение, закаленное в тяжелейших боях, вписало немало героических страниц в историю нашей страны. В самые сложные времена, в самых ответственных и опасных направлениях десантники 76-й дивизии первыми принимают на себя удар, демонстрируя беспримерное мужество, стойкость и высочайший профессионализм.