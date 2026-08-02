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Псковская полиция напомнила родителям об опасности открытых окон для детей

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Ежегодно с приходом летнего сезона в стране регистрируются случаи выпадения детей из окон, что нередко приводит к печальным последствиям. Отмечались, к сожалению, подобные факты и на территории Псковской области. Как правило, малыши самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки диваны, кресла, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окон вместе с ней на улицу с большой высоты. О необходимости соблюдения соответствующих предупредительных мер напомнили родителям в пресс-службе УМВД России по региону.

Подавляющее большинство таких несчастных случаев происходили из-за недостатка контроля со стороны взрослых за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна. Свою негативную роль играли отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, непродуманная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а также наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Все это тем более актуально сейчас с приходом жарких дней. Соблюдение требований безопасности – важное условие в нашей жизни. Если строго следовать правилам техники безопасности, надлежащим образом обезопасить жилье и следить за своим ребёнком, то можно избежать многих серьезных проблем. Все это прямая задача родителей. Помните, что, отвлёкшись буквально на секунду, вы будете жалеть потом о случившемся всю оставшуюся жизнь!

Пресс-служба УМВД России по Псковской области предостерегает:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома находится маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • не оставляйте детей без присмотра, особенно, если они играют возле окон или стеклянных дверей;
  • не размещайте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не смог взобраться на подоконник;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.
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