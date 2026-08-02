Профессиональный праздник «крылатой гвардии» торжественно отметили в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное к 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России, прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Заксобрания Псковской области

На территорию военного городка «Завеличье», расположенного на улице имени десантника №1 - генерала Маргелова, прибыли губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, руководство и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, ветераны ВДВ, родные и близкие десантников, духовенство и официальные лица.

Мероприятие началось с церемонии возложения гирлянды славы и цветов к монументу «Псковским десантникам всех поколений». Как дань безмерного уважения тем, кто отдал свои жизни за Родину, Михаил Ведерников и Александр Котов преклонили колени перед фигурой Защитника Отечества, символизирующей мужество, стойкость и преемственность поколений воинов-десантников. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших военнослужащих.

Затем руководители региона ознакомились с выставкой современного вооружения. На территории военного городка была представлена боевая техника, находящаяся на вооружении соединений ВДВ, а также трофейное оружие, добытое у противника в ходе специальной военной операции. Кроме того, десантники продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы, средства связи, спецтехнику для эвакуации раненых, парашютные системы, обмундирование и бронеавтомобили.

На плацу к личному составу 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии обратился губернатор Михаил Ведерников. Поздравляя гвардейцев-десантников с Днём ВДВ, глава региона отметил, что этот праздник известен всей России, но в нашей области к нему особое отношение.

«Псков действительно город десантников. Все, кто здесь живёт, так или иначе связаны с ВДВ: через службу, родных, близких - через ветеранское братство», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что десантников отличают беспримерная отвага, мужество и героизм: «В этом особом духе безупречной подготовки вся сила ВДВ. Наш Президент, Верховный главнокомандующий, много раз называл дивизию одним из лучших воинских соединений России. Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет, и всегда готовы не только оказать всю необходимую помощь вам, вашим семьям, но и максимально оперативно выполнять все заявки, поступающие с линии боевого соприкосновения. Мы вместе!»

Михаил Ведерников пожелал ребятам на передовой скорейшего возвращения с победой. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, губернатор вручил военнослужащим государственные награды - орден Мужества, а также грамоты губернатора Псковской области.

Благодарность за службу Отчизне выразил воинам-десантникам спикер регионального парламента Александр Котов.

«Спасибо ветеранам, которые в разные годы служили в Воздушно-десантных войсках и укрепляли боеспособность нашей страны. Благодарность и низкий поклон тем, кто сегодня сражается на передовой в зоне специальной военной операции. Мы все глубоко переживаем за наших бойцов и очень ждём их возвращения домой живыми и здоровыми. Успешного выполнения боевых задач! Мы всегда помним: победа будет за нами!», - сказал парламентарий и вручил отличившимся военнослужащим благодарности Законодательного Собрания Псковской области.

Своих боевых товарищей поздравил врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Дмитрий Васильев:

«За почти столетний путь Воздушно-десантные войска прошли школу мужества, ставшую эталоном для всех видов и родов войск. Мы по праву носим звание элиты Вооружённых Сил Российской Федерации. Наши войска - это стратегический резерв Верховного главнокомандующего. Это мобильность, огневая мощь, профессионализм, несгибаемая воля к победе. Десантник всегда там, где трудно. Десантник всегда там, где решается судьба нашей страны».

Дмитрий Васильев добавил, что с 24 февраля 2022 года дивизия успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции. Более 25 тысяч государственных наград находится на груди у военнослужащих соединения.

Военнослужащих также поздравил митрополит Псковский и Порховский Матфей. «Сегодня в день памяти пророка Божия Илии мы по-особому ощущаем духовное родство небесной высоты и воинского подвига. Ведь вы - те люди, кто по долгу службы и по зову сердца первыми устремляются в небо, чтобы с него защищать родную землю», - обратился к воинам священнослужитель.

Праздничное мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.

Добавим, что в годы Великой Отечественной войны 50 военнослужащих легендарной псковской дивизии получили звание Героя Советского Союза, а в послевоенные годы 67 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации.