Профессиональный праздник «крылатой гвардии» торжественно отметили в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное к 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России, прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Заксобрания Псковской области
На территорию военного городка «Завеличье», расположенного на улице имени десантника №1 - генерала Маргелова, прибыли губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, руководство и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, ветераны ВДВ, родные и близкие десантников, духовенство и официальные лица.
Мероприятие началось с церемонии возложения гирлянды славы и цветов к монументу «Псковским десантникам всех поколений». Как дань безмерного уважения тем, кто отдал свои жизни за Родину, Михаил Ведерников и Александр Котов преклонили колени перед фигурой Защитника Отечества, символизирующей мужество, стойкость и преемственность поколений воинов-десантников. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших военнослужащих.
Затем руководители региона ознакомились с выставкой современного вооружения. На территории военного городка была представлена боевая техника, находящаяся на вооружении соединений ВДВ, а также трофейное оружие, добытое у противника в ходе специальной военной операции. Кроме того, десантники продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы, средства связи, спецтехнику для эвакуации раненых, парашютные системы, обмундирование и бронеавтомобили.
На плацу к личному составу 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии обратился губернатор Михаил Ведерников. Поздравляя гвардейцев-десантников с Днём ВДВ, глава региона отметил, что этот праздник известен всей России, но в нашей области к нему особое отношение.
Губернатор также подчеркнул, что десантников отличают беспримерная отвага, мужество и героизм: «В этом особом духе безупречной подготовки вся сила ВДВ. Наш Президент, Верховный главнокомандующий, много раз называл дивизию одним из лучших воинских соединений России. Мы гордимся каждым, кто носил и носит голубой берет, и всегда готовы не только оказать всю необходимую помощь вам, вашим семьям, но и максимально оперативно выполнять все заявки, поступающие с линии боевого соприкосновения. Мы вместе!»
Михаил Ведерников пожелал ребятам на передовой скорейшего возвращения с победой. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, губернатор вручил военнослужащим государственные награды - орден Мужества, а также грамоты губернатора Псковской области.
Благодарность за службу Отчизне выразил воинам-десантникам спикер регионального парламента Александр Котов.
Своих боевых товарищей поздравил врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Дмитрий Васильев:
Дмитрий Васильев добавил, что с 24 февраля 2022 года дивизия успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции. Более 25 тысяч государственных наград находится на груди у военнослужащих соединения.
Военнослужащих также поздравил митрополит Псковский и Порховский Матфей. «Сегодня в день памяти пророка Божия Илии мы по-особому ощущаем духовное родство небесной высоты и воинского подвига. Ведь вы - те люди, кто по долгу службы и по зову сердца первыми устремляются в небо, чтобы с него защищать родную землю», - обратился к воинам священнослужитель.
Праздничное мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.
Добавим, что в годы Великой Отечественной войны 50 военнослужащих легендарной псковской дивизии получили звание Героя Советского Союза, а в послевоенные годы 67 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации.