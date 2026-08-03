За неделю у населения Псковской области изъяли более 50 боеприпасов

С 27 июля по 2 августа сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 32 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники выявили 11 административных правонарушений, из которых 10 в области оборота оружия, одно в области частной охранной деятельности. Из оборота изъяты 21 единица оружия и более 50 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.