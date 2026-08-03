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Россиян предупредили о вреде ночных рабочих смен для здоровья

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Ночная сменная работа ассоциирована с сокращением длительности сна и снижением его качества, что нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости, когнитивных изменений и с течением времени повышает риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ имени Николая Пирогова Минздрава России Вера Ларина. 

Изображение сгенерировано нейросетью

«Например, у людей молодого возраста на фоне нарушения сна в виде его укорочения или фрагментарности вероятность развития артериальной гипертензии практически в два раза выше, чем в группе лиц аналогичного возраста, но не имеющих нарушений ночного сна», — добавила Вера Ларина.

По словам эксперта, вклад нарушения сна в развитие многих хронических заболеваний, в том числе и онкологических, является предметом для исследований во всем мире. Детальное изучение патофизиологических и биологических механизмов направлено на понимание причинно-следственных связей в организме, чтобы рассматривать инсомнию в качестве потенциального фактора риска злокачественных новообразований, пишет RuNews24.ru.

Расстройство сна имеет многофакторную природу и связано с изменением регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, повышенной активностью симпатической нервной системы, эмоциональным стрессом, с генетической детерминированностью, а также с индукцией хронического низкоинтенсивного воспаления (характеризующегося активацией врожденного иммунитета и синтезом клеток воспаления), которое, в свою очередь, ассоциировано с развитием новообразований. Важно помнить, что одна из важнейших функций сна — это восстановление иммунной системы. 

«Однако, не стоит игнорировать тот факт, что при недостатке сна сложно вести здоровый образ жизни: люди меньше двигаются, имеют вредные привычки, употребляют нездоровую пищу, склонны к избыточной массе тела и ожирению, что может обусловливать возможное повышение риска. Снизить риск возможно путем отказа от курения, поддержания нормальной массы тела, безопасного нахождения под солнцем в жаркий период времени», — резюмировала Вера Ларина.
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