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Дизайн-проект сквера на улице Ставского утвердили в Великих Луках

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В Великих Луках утвердили дизайн-проект благоустройства сквера на улице Ставского, 56. Соответствующее решение приняли по итогам публичных слушаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображение: Администрация города Великие Луки

Именно эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил в своем канале в МАХ депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, в ближайшее время он планирует выехать на место вместе со специалистами сферы ЖКХ, чтобы обсудить детали реализации проекта и вопросы, требующие особого внимания на этапе подготовки к благоустройству.

Ожидается, что после обновления территория станет современным и комфортным общественным пространством для отдыха и прогулок жителей.

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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