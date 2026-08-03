Дизайн-проект сквера на улице Ставского утвердили в Великих Луках

В Великих Луках утвердили дизайн-проект благоустройства сквера на улице Ставского, 56. Соответствующее решение приняли по итогам публичных слушаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Изображение: Администрация города Великие Луки
Именно эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщил в своем канале в МАХ депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, в ближайшее время он планирует выехать на место вместе со специалистами сферы ЖКХ, чтобы обсудить детали реализации проекта и вопросы, требующие особого внимания на этапе подготовки к благоустройству.
Ожидается, что после обновления территория станет современным и комфортным общественным пространством для отдыха и прогулок жителей.
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