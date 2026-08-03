В метрических книгах XIX века нашли упоминания о порховичах, проживших более 100 лет

Сотрудники Государственного архива Псковской области нашли в фондах учреждения записи о жителях региона, которые прожили 100, 118 и 120 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Архивные находки соотносятся с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Одним из показателей его реализации является увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Параллельно российские учёные ищут ответ на вопрос: «Как продлить жизнь человеку?». Исследователи работают с долгожителями, изучают их гены, анализируют особенности условий жизни; архивисты регулярно листают документы фондов и сталкиваются с примерами долгожития в Псковской области. «Такие данные хранятся в метрических книгах в разделе «О смерти»», - обратили внимание сотрудники архива.

В учреждении представили несколько страниц из метрических книг погоста Опоки Порховского уезда и привели конкретные записи:

Запись 59: «1821 г. июня 12 Сухловского яму вдова Анна Аверкиева помре натуральною болезнию с покаянием 100 лет».

Запись 9: «1824 г. мая 27 экономической вотчины села Опок крестьянка вдова Анастасия Климентова помре 118 лет».

Запись 35: «1840 г. сентября 26 умерла, 28 погребена Сухловского яма деревни Теребышина крестьянка вдова Ульяния Кассианова 120 лет».

Исследователи не могут верифицировать эти данные и подтвердить даты рождения другими документами — таких материалов в архивах не сохранилось.