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В Роскачестве рассказали, как защитить детей от мошенников

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Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем», - сказали там.

Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним, пишет РИА Новости.

Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО.

При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление.

«Поговорите с ребенком без обвинений. Важно сохранить доверие, чтобы в следующий раз ребенок сразу пришел к вам, а не скрывал проблему», - посоветовали в Роскачестве.

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