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Замминистра образования Псковской области: Дети часто копируют поведение родителей на дорогах

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Дети зачастую копируют поведение своих родителей на дорогах, рассказал заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Социальная кампания «Продвижение безопасности», которая проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стартует в Псковской области сегодня, 4 августа. Цель – привлечь внимание к аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог.

Сергей Николаев отметил, что зачастую дети копируют поведение своих родителей. Это касается не только бытовых вопросов, но и соблюдения правил дорожного движения. «Если родитель идёт с телефоном в руке через пешеходный переход, как будто на экскурсии находится, то и ребёнок будет смотреть на родителя и делать так же. Зачастую родители забывают, что дорога – это правила не только для водителей, но и для самых пешеходов», – объяснил заместитель министра образования Псковской области.

Также гость студии отметил, что не всегда родители самостоятельно объясняют своим чадам ПДД. Чтобы компенсировать отсутствие разъяснений или закрепить знания детей о безопасном передвижении по улице, в школах Псковской области регулярно проводят мероприятия с сотрудниками ГИБДД. «Они не просто гости в системе образования, а уже полноценные участники образовательного процесса», – добавил замминистра.

Также на родительских собраниях, помимо школьных вопросов, периодически напоминают о необходимости соблюдения ПДД с целью обеспечения безопасности детей. Родителям объясняют важность данного мероприятия как устно, так и с помощью памяток, буклетов и руководств.

1 сентября в Псковской области в школы пойдут около 37 тысяч учащихся, примерно шесть тысяч из которых – первоклассники. Как объяснил Сергей Николаев, они пойдут в школы в новом статусе и с новыми ощущениями даже от знакомых маршрутов. Именно по этой причине родителям особенно важно уделить внимание объяснениям, как безопасно переходить улицу, двигаться вдоль дороги. 

Замминистра образования Псковской области рассказал, что сейчас в школах, помимо встреч с сотрудниками ГИБДД, проводят творческие мероприятия, например «Маршрут безопасности». Дети как на занятиях, так и дома с родителями самостоятельно рисуют, обсуждают и запоминают, как быстро, безопасно и соблюдая все правила добраться до определённого пункта назначения, не обязательно школы.

Также в учреждениях, понимая популярность социальных сетей, делают различные видеоролики, призывающие детей и их родителей соблюдать правила дорожного движения. В период с сентября по октябрь в рамках кампании «Продвижение безопасности» будет проходить конкурс оригинальных видеороликов среди учащихся 9-11 классов с подарками. «Чем больше будет таких роликов, тем больше будет заинтересованность детей», – резюмировал Сергей Николаев.

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