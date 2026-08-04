Участники программы «Здравствуй, Россия!» приехали в Псков

Юные соотечественники прибыли в Псков в рамках проекта «Здравствуй, Россия!», прием организовали 4 августа в псковском Доме молодежи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Делегации из 13 стран представили свои государства и рассказали, чем славится их Родина, а также, что объединяет их с Россией.

Культурно-образовательная программа «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется Россотрудничеством с 2014 года. Ежегодно в ней участвуют около 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ребята приезжают в различные регионы, проект помогает им познакомиться с современной жизнью России, ее образовательными и карьерными возможностями, а также почувствовать многонациональную культуру страны и найти новых друзей среди сверстников со всего мира.