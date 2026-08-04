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Великолукский суд увеличил сумму возмещения ущерба от залива квартиры

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Великолукский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Истец обратилась в мировой суд с требованием взыскать с ответчика 47 060 рублей — сумму, определенную по смете восстановительных работ. Мировой судья частично удовлетворил требования и взыскал с ответчика 19 003 рублей, опираясь на отчет оценщика, заказанный ответчиком. Не согласившись с размером присужденной компенсации, истец обжаловала решение.

В ходе рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции установил, что представленные сторонами доказательства существенно расходятся по сумме ущерба. В связи с этим назначил судебную строительно-техническую оценочную экспертизу. По заключению эксперта, рыночная стоимость восстановительно-ремонтных работ составила 33 337 рублей.

Суд признал заключение соответствующим требованиям статьи 86 ГПК РФ и принял его в качестве надлежащего доказательства.

На этом основании Великолукский городской суд отменил решение мирового судьи судебного участка №35 города Великие Луки и вынес новое решение: взыскать с ответчика в пользу истца 33 337 рублей в счет возмещения ущерба, а также судебные расходы. В остальной части исковых требований суд истцу отказал.

Апелляционное определение вступило в силу, однако стороны вправе обжаловать его в кассационном порядке в Президиум Псковского областного суда.

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