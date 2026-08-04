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Врач назвала простую привычку, которая помогает сохранить зрение детям

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Летние каникулы могут стать не только временем отдыха, но и возможностью поддержать здоровье детских глаз. По словам офтальмолога Череповецкой детской поликлиники №1 Татьяны Перовой, именно в теплое время года у родителей есть шанс помочь ребенку снизить риск развития и прогрессирования близорукости.

Специалист отмечает, что многочисленные исследования подтверждают: дети, которые ежедневно проводят больше времени на улице, реже сталкиваются с ухудшением зрения. Поэтому одна из самых полезных привычек летом — прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее двух часов в день.

Не менее важно, чтобы ребенок больше двигался и играл на улице, а не проводил свободное время со смартфоном или планшетом. Кроме того, для здоровья глаз большое значение имеет полноценный рацион. В ежедневном меню должны быть овощи, фрукты, рыба и другие продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами.

Даже во время каникул не стоит забывать о зрительном режиме. Если ребенок читает, рисует или пользуется гаджетами, необходимо делать перерывы каждые 20–30 минут, чтобы снизить нагрузку на глаза, пишет Сher-poisk.ru

Врач также советует родителям внимательно следить за изменениями в поведении детей. Если ребенок начал щуриться, подносит книгу или телефон слишком близко к лицу, жалуется на головную боль или быстро устает при чтении, это может быть поводом как можно скорее записаться на прием к офтальмологу.

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