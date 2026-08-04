Студенты колледжа ПсковГУ отправились на крупнейшую стройку России

50 студентов из Псковской области приняли участие в строительстве мемориального комплекса князю Александру Невскому с дружиной в деревне Самолва Гдовского округа, а в настоящее время строительный отряд колледжа ПсковГУ отправился на атомную электростанцию в Сосновый Бор. Об этом рассказала руководитель студенческих отрядов Псковской области Екатерина Исакова в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Сегодня студенческие отряды предоставляют студентам возможность, помимо их основного направления обучения, получить ещё и рабочую профессию. Мы обучаем участников студенческих отрядов по субсидии министерства науки и высшего образования, и они могут получить профессию. Например, наших ребят-строителей мы обучали на маляров, что является хорошим преимуществом», — поделилась гостья студии.

По словам Екатерины Исаковой, работа псковских студентов не ограничивается только регионом.

«Если говорить о том, как работают наши ребята сейчас, то, конечно, студенческие отряды — это отличная возможность поработать у крупнейших работодателей России. Имеются в виду, например, такие компании, как «Росатом», «Газпром» и все крупные всероссийские стройки», — отметила она.

Руководитель студенческих отрядов Псковской области поделилась деталями текущих проектов: новый молодой отряд из колледжа ПсковГУ в этом году работает на атомной электростанции в Сосновом Бору. При этом строительный отряд, как утверждает Екатерина Исакова, функционирует в Пскове уже довольно долгое время и трудится на деревообрабатывающем производстве.

Гостья студии также отметила участие молодежи в знаковом региональном проекте: в возведении мемориального комплекса князю Александру Невскому с дружиной принимали участие 50 студентов. «Для нас это очень значимая стройка. На открытие проекта приезжал президент РФ Владимир Путин», — подчеркнула Екатерина Исакова. Она добавила, что учащиеся работали над благоустройством территорий деревень Самолва и Кобылье Городище, выполняя ландшафтные и земельные работы.

«Сегодня руководство заинтересовано в том, чтобы у студенческих отрядов Псковской области были строительные проекты внутри региона. Мы хотим не только оставить наших ребят в регионе, но и привозить студентов из других регионов для обмена опытом и знакомства с псковским краем», — заключила руководитель студотрядов.

Напомним, 9 августа отмечается День строителя. Примечательно, что в этом году у него будет 70-летие.