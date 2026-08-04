Через Псковскую область пытались незаконно провезти более 800 кг рогов оленя и лося

Ветеринарный контроль 867 килограммов рогов оленя и лося, перемещаемых с территории Республики Беларусь, провел на российско-белорусской границе РФ в деревне Лобок, расположенной в Себежском муниципальном округе государственный инспектор управления Россельхознадзора. В ходе проверки было установлено, что необходимые для транспортировки документы отсутствовали, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля должностным лицом ведомства установлено, что на перемещаемые охотничьи трофеи отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие благополучие местности по заразным болезням, подтверждающие безопасность и происхождение товара, а также проведение необходимых обработок.

Перемещение охотничьих трофеев по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.