 
Общество

На мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе завершены земляные работа

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На мемориале «Жидилов Бор» продолжаются работы в рамках первого этапа благоустройства. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время подрядчик завершил основной комплекс земляных работ: выполнены планировка территории, установлены бордюры, рабочие выкладывают плитняком дорожку к ДЗОТу, расположенному в границах мемориала.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мы приняли решение благоустроить подход к остаткам оборонительного сооружения. Именно амбразуру подобного ДЗОТа закрыл своим телом Герой Советского Союза Илья Коровин в здешних местах. В его честь на мемориале установлена памятная стела, сам герой упокоен на мемориале в Ершово», — прокомментировала Наталья Федорова.

На следующей неделе подрядчик планирует начать работы по выкладыванию плитки на центральной аллее, в настоящее время готовит основание. На текущем этапе газовики выполнили часть своих работ: подготовили основание под газовую горелку, она в скором времени будет доставлена и установлена.

 

В ходе контрольного выезда Наталья Федорова совместно с представителем подрядчика, главным специалистом территориального отдела «Писковичи-Ершово» Александром Бессоновым и депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко осмотрели фронт проделанных работ и обсудили планы на предстоящую неделю. Делегация призвала подрядчика держать набранный темп и придерживаться графика выполнения работ.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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