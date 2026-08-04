На мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе завершены земляные работа

На мемориале «Жидилов Бор» продолжаются работы в рамках первого этапа благоустройства. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в настоящее время подрядчик завершил основной комплекс земляных работ: выполнены планировка территории, установлены бордюры, рабочие выкладывают плитняком дорожку к ДЗОТу, расположенному в границах мемориала.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мы приняли решение благоустроить подход к остаткам оборонительного сооружения. Именно амбразуру подобного ДЗОТа закрыл своим телом Герой Советского Союза Илья Коровин в здешних местах. В его честь на мемориале установлена памятная стела, сам герой упокоен на мемориале в Ершово», — прокомментировала Наталья Федорова.

На следующей неделе подрядчик планирует начать работы по выкладыванию плитки на центральной аллее, в настоящее время готовит основание. На текущем этапе газовики выполнили часть своих работ: подготовили основание под газовую горелку, она в скором времени будет доставлена и установлена.

В ходе контрольного выезда Наталья Федорова совместно с представителем подрядчика, главным специалистом территориального отдела «Писковичи-Ершово» Александром Бессоновым и депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко осмотрели фронт проделанных работ и обсудили планы на предстоящую неделю. Делегация призвала подрядчика держать набранный темп и придерживаться графика выполнения работ.