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Более 10 тысяч человек летом входят в зону ответственности нового пожарного поста Порховского округа

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Новый отдельный пожарный пост в селе Славковичи Порховского муниципального округа, где с 1 августа начато боевое дежурство расчётов, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чем он и сообщил в своем канале в мессенджере Мах. В зону ответственности поста входят более 280 населённых пунктов, где постоянно проживают 2,6 тысяч человек, а летом – до 10 тысяч.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

На объекте также присутствовали руководитель регионального управления МЧС России Сергей Лаврухин, глава Порховского округа Юрий Семёнов, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, сенатор Алексей Наумец и главврач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

В зону ответственности поста входят более 280 населённых пунктов, где постоянно проживают 2,6 тысяч человек, а летом – до 10 тысяч. Кроме того, он обслуживает ряд социально значимых объектов: санаторий «Хилово», две школы, Дом культуры и три ФАПа.  

В штате подразделения – 19 человек, пост обеспечен двумя пожарными автомобилями и необходимым оснащением. Первые подразделения готовы прибыть в зону ЧС оперативно – в течение 20 минут.  

Пост был построен по обращениям жителей за счёт средств областного бюджета. На возведение типового здания было направлено около 32 миллионов рублей, на оснащение – ещё 26 миллионов рублей.   

Сегодня в регионе работают 44 пожарно-спасательных подразделения, включая 10 отдельных постов. Развитие инфраструктуры продолжается, планируем создание ещё девять постов. Первый на очереди – в деревне Лавры Печорского района.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

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