Более 10 тысяч человек летом входят в зону ответственности нового пожарного поста Порховского округа

Новый отдельный пожарный пост в селе Славковичи Порховского муниципального округа, где с 1 августа начато боевое дежурство расчётов, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чем он и сообщил в своем канале в мессенджере Мах. В зону ответственности поста входят более 280 населённых пунктов, где постоянно проживают 2,6 тысяч человек, а летом – до 10 тысяч.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

На объекте также присутствовали руководитель регионального управления МЧС России Сергей Лаврухин, глава Порховского округа Юрий Семёнов, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, сенатор Алексей Наумец и главврач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

В зону ответственности поста входят более 280 населённых пунктов, где постоянно проживают 2,6 тысяч человек, а летом – до 10 тысяч. Кроме того, он обслуживает ряд социально значимых объектов: санаторий «Хилово», две школы, Дом культуры и три ФАПа.

В штате подразделения – 19 человек, пост обеспечен двумя пожарными автомобилями и необходимым оснащением. Первые подразделения готовы прибыть в зону ЧС оперативно – в течение 20 минут.

Пост был построен по обращениям жителей за счёт средств областного бюджета. На возведение типового здания было направлено около 32 миллионов рублей, на оснащение – ещё 26 миллионов рублей.

Сегодня в регионе работают 44 пожарно-спасательных подразделения, включая 10 отдельных постов. Развитие инфраструктуры продолжается, планируем создание ещё девять постов. Первый на очереди – в деревне Лавры Печорского района.