 
Общество

Раскрыт причиненный доверчивым россиянам ущерб от подставных свиданий

0

В Москве пройдет суд над бандой из семи человек — четырех женщин и троих мужчин, которые заманивали мужчин в дорогое кафе и устраивали подставные свидания. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд. Кафе закрыто. В ходе расследования установлены 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.

По версии следствия, девушки знакомились с мужчинами на сайтах знакомств и приглашали их на свидание в определенное кафе на Ленинградском проспекте. Там они заказывали шампанское, которое позиционировалось как дорогой премиальный напиток, но наливали в бокалы дешевый алкоголь. При этом бокал мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка обходилась в 3,8 тысячи рублей, а мясная — в 4,2 тысячи, пишет «Лента.ру».

Лицензии на алкоголь у кафе не было, кассовых аппаратов тоже, а чеки были фиктивными. Понимая, что их обманули, мужчины обращались в полицию.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026