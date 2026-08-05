 
Общество

В Android нашли скрытые гигабайты «мусора»

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Удаление приложения с Android-смартфона не означает, что вместе с ним исчезнут и все его данные. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Специалист медиа Шахир Хан рассказал, что многие пользователи заблуждаются, когда стирают с телефона приложение и думают, что оно исчезает безвозвратно. По его словам, каждая программа оставляет после себя так называемый «мусор» — системные данные, кэш и прочую информацию. Специалист поделился скрытым способом удаления этих данных.

В качестве примера автор привел игру Call of Duty: Mobile. Он установил ее и удалил с телефона, а потом нашел в памяти устройства еще 1,5 гигабайта данных. В этой связи Хан посоветовал пользователям изучать содержимое папок в накопителе смартфона — этом можно сделать с помощью специальных программ для очистки «мусора», пишет «Лента.ру».

В материале говорится, что Android не предусматривает полного доступа к сохраненным данным, поэтому приходится пользоваться утилитами от сторонних разработчиков. С их помощью можно провести анализ занятой в телефоне памяти и удалить оставшиеся от стертых приложений файлы.

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