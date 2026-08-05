Режим самозанятости одобряют 31% псковичей — опрос

Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 году. Сегодня число самозанятых уже превысило 16,8 миллионов человек. Как же относятся псковичи к этому спецрежиму? Согласно данным опроса, 31% респондентов его одобряют («Режим действительно помог многим людям выйти из “серой зоны”»; «Очень удобно для подработки»; «Удобно оформлять статус, удобно платить налог, посильная налоговая ставка»). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 20 по 31 июля.

18% высказываются против («Работодатели могут использовать самозанятость для сокрытия трудовых отношений»; «Не все социальные гарантии и выплаты есть для самозанятого»; «Низкий лимит дохода»), а 51% горожан затрудняются с ответом («Не интересуюсь. Работаю в найме по ТК с полным соцпакетом»).

Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 65%. Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл ее, — 38%. Среди граждан, которые никогда не регистрировались в качестве самозанятого, одобряют этот налоговый режим всего 25%.

Судя по комментариям участников опроса, горожане нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта, подработки или временной занятости. Когда деятельность завершается, они закрывают этот статус. В некоторых случаях отказаться от статуса самозанятого требуют работодатели при трудоустройстве, также он мешает встать на учет в центры занятости и получать пособие. Еще одна из возможных причин закрытия — увеличение доходов и переход на другие режимы налогообложения. В целом же для респондентов регистрация самозанятости — это, скорее, вынужденная мера и большинство по-прежнему стремится работать по трудовым договорам.