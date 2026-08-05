Игорь Дитрих об обновленной женской консультации в Дедовичах: Уровень серьезный

Обновленная пешеходная зона, более 700 метров дороги по улице Егорова и современная женская консультация – эти объекты в Дедовичах оценил губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по муниципалитетам. В поездке вместе с главой региона приняли участие спикер Заксобрания Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор высоко оценил благоустройство, назвал программу «Формирование комфортной городской среды» «действенным инструментом развития территорий» и выразил готовность поддержать строительство новой детской площадки в микрорайоне энергетиков.

Профессиональную оценку женской консультации, открытой по нацпроекту «Семья», дал Игорь Дитрих. Как опытный доктор, много лет проработавший заместителем главного врача областной больницы, он оценил не столько ремонт, сколько логику пространства:

«Все кабинеты находятся на одном этаже – это экономит время пациентов. Оборудование современное, штат укомплектован, завершен ремонт в детском отделении – для консультации, которая обслуживает пять районов, это серьезный уровень, отвечающий задачам Народной программы партии "Единая Россия". Все это и делает нашу медицину доступной».