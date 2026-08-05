Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что, по информации Гидрометцентра России, этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.
«Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области - на 4.0 градуса», - подчеркнул Михаил Леус.
При этом, по словам метеоролога, в России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, тогда как на европейской территории было в целом прохладно, пишет РИА Новости. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на один градус и более.