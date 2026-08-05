Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Его средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году», - написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по информации Гидрометцентра России, этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.

«Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области - на 4.0 градуса», - подчеркнул Михаил Леус.

При этом, по словам метеоролога, в России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, тогда как на европейской территории было в целом прохладно, пишет РИА Новости. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на один градус и более.