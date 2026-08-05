Жители Псковской области предложили разрешить ТОСам работу по прямым договорам с исполнителями

Жители Псковской области предлагают разрешить территориальным общественным самоуправлениям работу по прямым договорам с исполнителями для упрощения реализации проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Александра Козловского в Max

Парламентарий рассказал о встрече с жителями деревни Прискуха, которую он провел вместе с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным. Александр Козловский отметил, что место для встречи выбрали неслучайно, так как ТОС «Селяночка» благоустроило территорию. «Это хороший пример того, как инициативные жители своими силами меняют жизнь в родной деревне», - подчеркнул депутат.

По словам Александра Козловского, одним из главных вопросов стала дальнейшая работа ТОСов и реализация проектов инициативного бюджетирования. «Сегодня при выборе подрядчиков и заключении договоров активисты учитывают требования 44-ФЗ. Из-за этого возникают сложности, и активисты выполняют даже небольшие проекты с задержками», - пояснил депутат.

Он сообщил, что жители предлагают рассмотреть возможность работы по прямым договорам с исполнителями, и уточнил: «Такой вопрос поднимают не только в Прискухе, но и в других муниципалитетах области. Более простой и понятный механизм помог бы ТОСам быстрее реализовывать проекты, не сталкиваясь с лишними административными барьерами. Эту инициативу необходимо внимательно проработать вместе с профильными специалистами».

Также жители говорили о необходимости устойчивого мобильного интернета. Депутат обратил внимание: «Сегодня связь в сельской местности — это не просто вопрос комфорта, а возможность учиться, работать, пользоваться государственными услугами и оперативно обращаться за помощью».

На встрече подняли и вопрос состояния старого кладбища в деревне Зенцово. «Территория нуждается в расчистке и вывозе мусора. Я предложил организовать совместный субботник с участием жителей и привлечением специальной техники», - отметил секретарь «Единой России» по Псковской области.

Отдельный блок вопросов касался транспортной доступности. Александр Козловский рассказал: «Жители просят предусмотреть остановку автобусов, следующих по маршруту Псков — Великие Луки. Сейчас люди добираются до соседних населённых пунктов, чтобы сесть на автобус».

Кроме того, обсудили вопрос железнодорожного сообщения Мурманск — Великие Луки. «Раньше по этому направлению ходил полноценный поезд, а сейчас остался только один вагон. Жители просят увеличить количество вагонов и сделать поездки более комфортными», - пояснил депутат.

В завершение Александр Козловский заверил, что все обращения зафиксировали. Он заявил: «Вместе с коллегами мы направим их в профильные ведомства и будем добиваться конкретных решений».