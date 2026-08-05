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Дополнительные вагоны по маршруту Москва - Псков начнут курсировать с октября

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РЖД усилят маршрут Москва – Псков, сообщается в Telegram-канале «1520. Все о ж/д».

На направлении Москва – Псков с октября, помимо ежедневного фирменного поезда №9/10 «Псков», запустят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения. Они будут ходить по пятницам из Москвы, по воскресеньям из Пскова, а также во время праздников и летом ежедневно.

Из Москвы вагоны будут уходить в составе поезда №32 Москва – Выборг в 21:45 и прибывать в Псков на следующий день в 09:40. Отправление из Пскова – в 15:40, прибытие в Москву – в 6:02. Перевозчик – ФПК.

Кроме того, поезд Москва – Выборг с конца октября сменит номер с 37/38 на 31/32.

Из Москвы до Пскова также можно доехать на поезде №63/64, который в октябре будет переведен с Белорусского вокзала на Курский и вернется на рижское направление.

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