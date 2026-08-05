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Директор ООО «СитиИнвестГрупп»: Покос травы в Пскове ведется по графику, сложностей нет

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ООО «СитиИнвестГрупп» этим летом не испытывает сложностей с покосом травы в микрорайонах Пскова, работы проходят в графике. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Покос травы ведется по плану, по графику. Работников хватает, сложностей нет. В этом году рост травы замедлился по сравнению с прошлым, потому что нет таких обильных осадков, как год назад. Это же от осадков зависит. Так что по плану работаем», – сообщил Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
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