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С великолучанина взыскали 190 тысяч рублей за использование древесины не по назначению

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Суд взыскал неустойку с великолучанина за использование древесины не по назначению, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску министерства природных ресурсов и экологии Псковской области к великолучанину о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений.

Обращаясь в суд, истец указал, что в 2022 году между комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области в лице ГКУ ПО «Великолукское лесничество» и ответчиком был заключен договор, по условиям которого ответчик купил лесные насаждения для заготовки древесины в объёме 96 куб. м. для строительства жилого дома и хозяйственных построек.

По результатам проведенного в 2025 году контроля за исполнением обязательств по договору выявлено, что на земельном участке ответчика заготовленная древесина отсутствует, строительство из неё жилого дома и хозяйственных построек не произведено, а имеющееся на земельном участке строение возведено из пеноблоков. Таким образом, заготовленная ответчиком по договору древесина по целевому назначению не использована. 

По условиям заключенного сторонами договора купли-продажи лесных насаждений за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд, предусмотрена неустойка, размер которой для ответчика составил более 190 тысяч рублей. 

В ходе рассмотрения гражданского дела изложенные истцом обстоятельства нашли своё подтверждение, в связи с чем суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика неустойку в заявленной сумме. 

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