В Великих Луках стартовала приемка школ к новому учебному году

Межведомственная комиссия проверила первые десять образовательных учреждений Великих Лук и подтвердила их готовность к новому учебному году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Представители управления образования, силовых и надзорных ведомств, а также активисты партии «Единая Россия» оценивают готовность образовательных учреждений в составе межведомственной комиссии. Активисты осуществляют общественный контроль за качеством подготовки школ и детских садов к началу учебного года», — отметили в администрации.

Депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина, Дмитрий Белюков и Елена Чернозубова приняли участие в приемке в первый день работы комиссии. Члены комиссии осмотрели школы №2, №5 и №17, Инженерно-экономический лицей, лицей №11, а также детские сады №8, №16, №22, №23 и №25.

«В ходе проверки комиссия уделила особое внимание вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты проверили состояние учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных объектов, прилегающих территорий и инженерных коммуникаций», — рассказали в администрации города.

По итогам осмотра зафиксировали значительный объем подготовительных работ.

Подготовка образовательных учреждений является одним из направлений Народной программы партии «Единая Россия», направленной на создание современных, безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей.

Межведомственная комиссия продолжит работу в ближайшие дни. Члены комиссии обследуют все школы и детские сады города до 1 сентября.