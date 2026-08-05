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В Великих Луках стартовала приемка школ к новому учебному году

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Межведомственная комиссия проверила первые десять образовательных учреждений Великих Лук и подтвердила их готовность к новому учебному году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Представители управления образования, силовых и надзорных ведомств, а также активисты партии «Единая Россия» оценивают готовность образовательных учреждений в составе межведомственной комиссии. Активисты осуществляют общественный контроль за качеством подготовки школ и детских садов к началу учебного года», — отметили в администрации.

Депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина, Дмитрий Белюков и Елена Чернозубова приняли участие в приемке в первый день работы комиссии. Члены комиссии осмотрели школы №2, №5 и №17, Инженерно-экономический лицей, лицей №11, а также детские сады №8, №16, №22, №23 и №25.

 

«В ходе проверки комиссия уделила особое внимание вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты проверили состояние учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных объектов, прилегающих территорий и инженерных коммуникаций», — рассказали в администрации города.

По итогам осмотра зафиксировали значительный объем подготовительных работ. 

Подготовка образовательных учреждений является одним из направлений Народной программы партии «Единая Россия», направленной на создание современных, безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей. 

Межведомственная комиссия продолжит работу в ближайшие дни. Члены комиссии обследуют все школы и детские сады города до 1 сентября.

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Пресс-портреты

Зубов Владимир Анатольевич

Зубов Владимир Анатольевич

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Чернозубова Елена Михайловна

Чернозубова Елена Михайловна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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