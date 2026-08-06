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Два случая энцефалита выявили в Псковской области с начала сезона клещей

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С начала сезона 1790 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Больше всего случаев присасывания клещей зафиксировали в Пскове – 403. В топ-5 по количеству обращений также входят Великие Луки – 294, Опочецкий округ – 114, Невельский округ – 106, Псковский округ – 100. 

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2275 клещей: снятых с людей – 1709, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  •  клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,
  •  иксодовым клещевым боррелиозом – 28,94%,
  •  моноцитарным эрлихиозом человека – 2,67%,
  •  гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2.12%.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

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