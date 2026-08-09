70-летие Дня строителя отмечают в России 9 августа

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года по инициативе советского лидера Никиты Хрущева, который после посещения строящейся Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге, где был поражен масштабами сооружения и темпами его возведения, решил на государственном уровне отметить труд строителей.

Вообще тот исторический период в советской истории часто называют «строительным бумом». После разрушений Великой Отечественной войны развернулось интенсивное строительство жилых домов, возводились заводы, комбинаты, фабрики и объекты инфраструктуры. И государство учреждением праздника отдавало должное труду строителей, восстановивших страну и трудившихся на благо Отечества.

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Поэтому сегодняшняя дата – праздник многих профессий данного комплекса — от рабочих на площадке до монтажников, инженеров, проектировщиков, архитекторов и управленцев.

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.