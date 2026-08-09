День окончания Ленинградской битвы отмечается в России 9 августа

9 августа в России отмечается День воинской славы – День окончания Ленинградской битвы (1944 год), установленный Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», который был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации в марте 2025 года.

Дата 9 августа – это день, когда во время Великой Отечественной войны официально завершилась Ленинградская битва, которая длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. А в сопроводительных материалах к закону, устанавливающему эту новую славную дату, указывалось, что она «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

С самого начала войны захват города на Неве имел для Гитлера важное значение, поскольку являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров СССР. Причем он не просто хотел захватить город, а стереть его с лица Земли. Потеря же Ленинграда для Советского Союза означала изоляцию северных районов страны и лишение базы Балтийского флота.

Советские войска постоянно предпринимали попытки снять блокаду города, и хотя это удалось не сразу, но позволило в течение трёх лет отвлекать значительные силы противника, а это около 20% немецких войск на Восточном фронте и вся финская армия, и не допустить переброски их войск на другие участки фронта.

После полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и проведения ряда успешных операций во время зимней кампании 1944 года, руководством страны было принято решение о проведении нескольких последовательных наступательных операций, с целью уничтожения немецких войск и их союзников и освобождения оккупированных территорий.

9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции – заключительного этапа Ленинградской битвы, что и стало датой окончания самой битвы. В её результате была не только снята блокада Ленинграда, но и освобождены Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Карелия. Враг был отброшен вглубь Финляндии, что ускорило её вывод из войны на стороне Германии, в ходе битвы были разгромлены более 50 дивизий врага.

Потери советских войск в ходе Ленинградской битвы составили: безвозвратные – около 980 тысяч человек, санитарные – около 1,95 миллиона человек. Многие части и соединения были преобразованы в гвардейские, награждены орденами, получили почётное наименование «Ленинградских». Свыше 350 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 486 из них присвоено звание Героя Советского Союза. А в мае 1945 года Ленинград получил звание Город-герой.

Признание 9 августа Днём воинской славы России подчёркивает военно-стратегическое значение Ленинградской битвы, и, конечно же, это дань памяти силе и мужеству советских людей, защищавших свою Родину.