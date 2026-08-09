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В Госдуме призвали регионы активнее вводить запрет на продажу вейпов

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Регионы должны активнее использовать право на введение запрета розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Учитывая, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что ранее в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним, их рекламу, открытую выкладку и демонстрацию, а также ввели штрафы до 2 млн рублей, уголовную ответственность за повторные нарушения и внесудебную блокировку сайтов, продающих такую продукцию.

По его словам, несмотря на эти меры, с июля 2025 года по июль 2026 года число магазинов с вейпами в городах-миллионниках сократилось лишь на 10%. В связи с этим в июне регионам предоставили право самостоятельно запрещать розничную продажу такой продукции.

Председатель Госдумы отметил, что соответствующие законы пока приняли только Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия — Алания. Он призвал остальные субъекты РФ воспользоваться предоставленными полномочиями, пишут Известия

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