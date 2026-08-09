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Потребление мяса в России впервые превысило 100 кг на человека в год

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Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограмм в среднем на человека в год, свидетельствует данные статистики.

Изображение сгенерировано нейросетью

В 2025 году россияне в среднем за год потребляли 100,7 килограмма мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) против 99,9 килограмма в 2024 году.

В частности, выросло потребление в пищу мяса птицы - до 26,4 килограмма на человека в год (против 25,3 килограмма в 2024 году). Употребление говядины и телятины практически не изменилось и составило 9,3 килограмма на человека против 9,4 килограмма в 2024 году.

На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбас - в среднем 10,5 килограмма в год, и мясных полуфабрикатов и готовых изделий - 10,3 килограмма в год.

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