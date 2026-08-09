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Александр Котов строителям: Именно строители создают пространство, где хочется жить, работать и растить детей

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил с Днём строителя, который отмечается 9 августа, всех представителей отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области. 

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Строитель – особая профессия, в основе которой лежит созидание. Вы не просто возводите здания, но и закладываете фундамент будущего и уверенности в завтрашнем дне, создавая среду для жизни целых поколений. Именно вы создаёте пространство, где хочется жить, работать и растить детей, связывая свою судьбу с родным краем. Там, где появляются новые жилые кварталы, социальные объекты и производственные площадки, наблюдается демографический рост, повышается инвестиционная привлекательность территорий, крепнет общественная стабильность и благополучие», - отметил Александр Котов. 

Он также подчеркнул, что в современных условиях непростой геополитической обстановки, когда многие привычные экономические связи подвергаются серьёзным испытаниям, сфера строительства сохраняет устойчивость. Реализация масштабных национальных проектов и региональных программ продолжается, а строительные компании демонстрируют профессионализм и способность находить эффективные решения даже в самых сложных обстоятельствах.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области желаю, чтобы результаты вашего созидательного труда служили надёжной опорой для процветания родной Псковской земли и нашей любимой России!», - заключил Александр Котов. 

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